إقبال كبير من المدربين المعتمدين على التسجيل في منصة IHR أكاديمي

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توفر بيئة عمل احترافية تضمن لهم ممارسة التدريب بشكله الصحيح

شهدت المنصة الجديدة لخدمة المدربين المتعمدين والحاصلين على شهادات التدريب من خلال http://ihracademy.com IHR أكاديمي التابع للشركة الدولية للموارد البشرية ، تسجيل الكثير من المدربين الراغبين في وجودهم ضمن بيئة عمل احترافية تضمن لهم ممارسة التدريب بشكله الصحيح.

وجاءت تلك الفكرة من أجل دعم المدربين بمختلف التخصصات حيث إن IHR أكاديمي خصصت للدورات التدريبية التي من شأنها رفع كفاءة الموظف والمساهمة في زيادة خبرته العملية والعملية.

ونالت الفكرة استحسان المدربين والذين أكدوا أن إتاحة مثل تلك الفرص تعد إحدى طرق اكتساب الخبرة وزيادة الشهرة للمدرب.