★ ★ ★ ★ ★

بقيمة 9.7 مليارات دولار أمريكي بفضل حجمها وقوة علامتها ومبادراتها الإعلانية الجديدة

كشفت تقرير "براندز" ( BrandZ™ ) 30 علامة تجارية الأعلى قيمة في السعودية والإمارات لعام 2020، وقد شمل التقرير، الذي يعكس تغير أنماط الحياة والتوجهات في البلدين، علامات تجارية من فئات مختلفة تتعامل مباشرة مع المستهلكين بدءاً من فئة المواد الغذائية ووصولاً إلى الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً للتقرير، فقد شكلت شركات الاتصالات والبنوك نسبة 70% من إجمالي قيمة العلامات التجارية المدرجة ضمن الـ30 علامة تجارية الأكثر قيمة في السعودية والإمارات بما يعادل 35 مليار دولار أمريكي.

وتصدرت شركة الاتصالات السعودية "STC" التصنيف بقيمة تعادل 9,7 مليارات دولار أمريكي بفضل حجمها وقوة علامتها التجارية، إلى جانب مبادراتها الإعلانية الجديدة التي تتسم بالوضوح والتركيز بشكل كبير على ترسيخ هدف علامتها التجارية.



احتلت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" المركز الثاني بما يعادل 5,2 مليار دولار أمريكي، وحل مصرف الراجحي في المركز الثالث بقيمة تعادل 4,7 مليار دولار أمريكي.

واستند تصنيف العلامات التجارية التي أوردها التقرير إلى منهجية تقييم العلامات التجارية التي تجمع بين الانطباعات الشاملة للمستهلكين والتحليل المالي الدقيق، وقد تم تنفيذ الدراسة من خلال إجراء مقابلات مع أكثر من 12,000 مستهلك حول أكثر من 300 علامة تجارية من 19 فئة.