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وزير الرياضة يشارك في تدريبات برنامج الابتعاث .. قبل التوجه لإسبانيا

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البرنامج يهدف إلى تطوير مواهب كرة القدم

وزير الرياضة يشارك في تدريبات برنامج الابتعاث .. قبل التوجه لإسبانيا

شارك وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مساء اليوم الثلاثاء، في تدريبات معسكر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، الذي يُقام على ملعب معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

حيث يستكمل برنامج الابتعاث حصصه التدريبية خلال المعسكر الداخلي الذي انطلق في الرابع من شهر أكتوبر الجاري حتى السادس عشر من الشهر ذاته قبل المغادرة لمدينة سالو الإسبانية، لاستكمال البرنامج الذي يهدف لتطوير اللاعبين من خلال التدريبات المكثفة والمباريات الودية والمحاضرات الفنية والتثقيفية.

ويعكف مدرب البرنامج الهولندي رول كومانز على إجراء العديد من تجارب الأداء لبعض اللاعبين المنضمين أخيرًا في معسكر الرياض بهدف الوقوف على مستوياتهم وإمكانيـة انضمامهـم للبعثة من عدمه.

وزير الرياضة يشارك في تدريبات برنامج الابتعاث .. قبل التوجه لإسبانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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