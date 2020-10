كريم السعودية توسع نطاق خدماتها في حجز المركبات

View this post on Instagram

ما یحتاج زحمة المطار ولا ساعتین قبل الإقلاع! ✈️ مع كریم حتى سفراتك بین المدن تحت أمرك وبأي وقت ✨ حدد الوجهة من خیار "بین المدن"🚙 و توصل بالسلامة ‫#تحت_امرك‬