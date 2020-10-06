لجنة المؤتمر الدولي لتكنولوجيا علم الأعصاب تُعلن تأجيله إلى 5 نوفمبر

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نتيجة عدم اكتمال تسجيل المحاضرات العلمية لبعض المتحدثين

أعلنت اللجنة الإشرافية على المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب، عن تأجيل انعقاد المؤتمر إلى الخامس من شهر نوفمبر القادم؛ حيث جاء ذلك بناء على رغبة الجهات الداعمة الحكومية وغير الحكومية المشاركة في تنظيم أعمال المؤتمر نتيجة عدم اكتمال تسجيل المحاضرات العلمية لبعض المتحدثين.

وتفصيلاً.. تقرّر تأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب الذي كان مقررًا انعقاده في اليوم الخامس من أكتوبر تحت رعاية أمير منطقة عسير "تركي بن طلال بن عبدالعزيز" - حفظه الله -؛وذلك بناء على رغبة الجهات الداعمة الحكومية وغير الحكومية المشاركة في تنظيم أعمال المؤتمر نتيجة عدم اكتمال تسجيل المحاضرات العلمية لبعض المتحدثين المشاركين من دول أوروبا وأمريكا حيث تشهد بلدانهم موجة ثانية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكشف القائمون على المؤتمر أنه بناء على ذلك، وحرصًا على مشاركة جميع المتحدثين المختارين من قِبَل أعضاء اللجنة العلمية؛ فقد قررت رئيسة اللجنة الإشرافية / الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، تأجيل المؤتمر إلى اليوم الخامس من شهر نوفمبر المقبل حتى يتم إخراجه بأفضل صورة ممكنة وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ومن جهة أخرى، قامت اللجنة الإشرافية بإشعار جميع الجهات المشاركة للعمل والتنسيق فيما بينها حيال ذلك.