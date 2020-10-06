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الأمين العام لمجلس التعاون يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخَّخة باتجاه المملكة

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الأمين العام لمجلس التعاون يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخَّخة باتجاه المملكة الأمين العام لمجلس التعاون يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخَّخة باتجاه المملكة

الأمين العام لمجلس التعاون يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخَّخة باتجاه المملكة

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية ، التي كان آخرها إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة وبطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة نجران مساء اليوم.
وأكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأشاد الدكتور الحجرف بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرَّة قبل أن تصل إلى هدفها، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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