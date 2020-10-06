رئيس "هيئة الأركان العامة" يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بالدفاع

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بحث أهمية مضاعفة الجهود من خلال مبادرات الخلية لتجميع وتنسيق جهود الجهات المعنية

‏‎رأس رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، عبر الاتصال المرئي اليوم إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع.

حضر الإيجاز مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، وقادة أفرع القوات المسلحة، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، وقائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بالوزارة، والجهات المعنية بالوزارة.

وناقش الإيجاز محفزات وتنفيذ مهام الخلية، وخططها، ومبادراتها، وما حققته في ظل جائحة كورونا.

وجرى بحث أهمية مضاعفة الجهود من خلال المبادرات التي أطلقتها خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع لتجميع وتنسيق جهود الجهات المعنية بالتصدي للجائحة، والتشديد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، وأن الفيروس ما زال قائمًا. وكذلك الإشادة بالجهود المبذولة التي تُبذل من خلال انخفاض الحالات مقارنة بالدول الأخرى.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.