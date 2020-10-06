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"لوتشيسكو" مدرب "الهلال": تعرضنا لظلم بشع ومقصود في دوري الأبطال

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"لوتشيسكو" مدرب "الهلال": تعرضنا لظلم بشع ومقصود في دوري الأبطال "لوتشيسكو" مدرب "الهلال": تعرضنا لظلم بشع ومقصود في دوري الأبطال
بعد استبعاد الآسيوي لفريقه من دور المجموعات

ألقت الصحف الرومانية الضوء على تصريحات مدرب الهلال الأخيرة، الروماني رازفان لوتشيسكو أثناء تأهبه للعودة من جديد للمملكة لقيادة ناديه الحالي في بطولة الموسم الجديد التي تنطلق بعد أيام قليلة.

وتحدث لوتشيسكو لصحيفة "digisport” الرومانية عن أن فريقه مر بأزمات عنيفة في نهاية سبتمبر بسبب تفشي وباء كورونا في لاعبيه أثناء لعب الفريق في مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وتحدث المدرب الروماني عن أن الفريق تم إقصاؤه من المسابقة؛ لأن الجميع يعلم أن فريقه قوي للغاية، موضحاً أنه كانت هناك نية لاستبعاد فريقه لمصلحة فريق آخر .


وتحدث المدرب عن أن الوقت كان متاحاً لتأجيل مباريات فريقه كما حدث في مباريات شرق القارة، موضحاً أن فريقه تعرض لظلم بشع وأنه كان مقصوداً .

واختتم المدرب تصريحاته بأنه كان على الاتحاد الآسيوي التعامل مع الجائحة بطريقة صحيحة وطبيعية في مثل تلك الظروف، لكن ما حدث كان مقصوداً لإبعاد بطل النسخة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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