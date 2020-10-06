محافظ الطائف يتفاعل مع حصة دراسية عبر منصة مدرستي ويتفقد مركز الدعم

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أكد أن وزارة التعليم حريصة على نجاح تجربة التعلم عن بُعد بدعم من القيادة

تفاعل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم الثلاثاء مع حصة دراسية في مادة العلوم على منصة مدرستي التعليمية، وذلك أثناء زيارته ووقوفه على الدعم الذي يقدَّم للمستفيدين في مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، ومساعدَيه للشؤون المدرسية والتعليمية والخدمات المساندة، وعدد من مديري الدوائر الحكومية، وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور.

وتفقد محافظ الطائف خلال جولته على مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي القاعات الموجودة بالمركز، والتجهيزات التعليمية الموفَّرة داخله، واطلع على البرامج التعليمية، والخطط الإشرافية، والدعم الفني والتقني للمنصة المدرسية الذي يعمل على فترتين، صباحًا ومساء، وآلية معالجة الطلاب المفقودين في منصة مدرستي، وأيضًا آلية معالجة الفاقد التعليمي التي تعتمد على تنفيذ خطط زيارات إشرافية ميدانية لجميع المدارس، وحضور الفصول الافتراضية للمعلمين، وقياس أثر التعليم من خلال الاختبارات القصيرة والواجبات الإلكترونية والتكليفات الأسبوعية.

وشاهد "الميموني" قنوات الدعم الفني والتقني المتمثلة في الاتصال الهاتفي المباشر ورسائل الواتساب والمحادثات الفورية عبر موقع الإدارة، والحضور لمركز الدعم المباشر. كما دشن مسابقة منصة مدرستي الرقمية على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالطائف، التي تأتي مواكبة لدعم المنصة من جميع المستفيدين، وفي عدد من المجالات، وتستهدف جميع منسوبي التعليم وأولياء الأمور والمجتمع.

وشارك محافظ الطائف مع عدد من مديري الدوائر الحكومية في مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي، بالحضور والتفاعل مع درس مباشر لمادة العلوم على منصة مدرستي، نفَّذه المعلم عادل الطويرقي، واستمع لتفاعل الطلاب مع معلمهم خلال الدرس، وآلية عرض الدرس المواكب لعملية التطور في التعليم عن بُعد، إضافة إلى طريقة تكليف الطلاب بالنشاط الفصلي، وسرعة استجابتهم في طرح الإجابات من خلال أدوات المنصة الكتابية والصوتية.

وأعرب محافظ الطائف في ختام جولته عن مدى سروره لما شاهده من اهتمام كبير في الهيئة التعليمية والإدارية بتقديم الخدمات التعليمية للمستفيدين عن بُعد، وتذليل العقبات كافة التي يواجهها الطلاب والطالبات حتى وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التفاعل والمشاركة في هذه المرحلة في التعليم عن بُعد. مبينًا أن ذلك اتضح خلال حضوره الدرس المباشر على منصة مدرستي، موجهًا شكره وتقديره لجميع المعلمين والمعلمات على جهودهم التي يبذلونها في التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على نجاح التجربة في التعليم عن بُعد، وثمرة ذلك كانت بدعم من القيادة الكريمة لخدمة الطلاب والطالبات خلال هذه الجائحة.

وبدوره، أكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي أهمية زيارة المسؤولين وتفاعلهم مع منصة مدرستي؛ كون هذه التجربة الفريدة في النقلة التعليمية عن بُعد تشكل تحولاً إيجابيًّا لخدمة العملية التعليمية، وتحقيق الأهداف في الرؤية الطموحة. مشيرًا إلى أن أبطال التعليم من منسوبيه كافة على قدر عالٍ من الثقة في تنفيذ التوجيهات كافة لخدمة دينهم ووطنهم.