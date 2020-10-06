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"هلال الطائف " يباشر ١٠٨٠٢ بلاغ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠

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"هلال الطائف " يباشر ١٠٨٠٢ بلاغ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ "هلال الطائف " يباشر ١٠٨٠٢ بلاغ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠
"الثبيتي": تنوعت بين حالات مرضية ومصابي وتعامل معها ٢٤ مركزًا

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م ١٠٨٠٢ بلاغ تنوعت هذه البلاغات بين حالات مرضية و مصابي حوادث.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أنه تنوعت هذه البلاغات بين حالات مرضية و مصابي حوادث حيث بلغت عدد الحالات الناتجة عن هذه البلاغات ١٠٩٠٧ حالة إسعافية تعاملت معها الفرق الإسعافية من خلال ٢٤ مركزاً إسعافياً بداخل الطائف والمراكز التابعة والمحافظات المجاورة عبر كوادر إسعافية مؤهلة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات.

وأوضح "الثبيتي" أن عدد الحالات التي نقلت إلى المنشآت الطبية بلغ عددها ٥٤٢٢ حالة فيما تم التعامل مع أكثر من ٥٣٠٠ حالة بالتعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية دون الحاجة لنقلها .


وأكد "الثبيتي" أن غرفة العمليات تستقبل جميع البلاغات الطارئة من خلال الرقم ٩٩٧ ومن خلال تطبيق "أسعفني" على مدار الساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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