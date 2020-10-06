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الإطاحة بـ9 مخالفين ارتكبوا الكثير من جرائم السلب والسطو واستولوا على أكثر من ٤ ملايين ريال بالرياض

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الإطاحة بـ9 مخالفين ارتكبوا الكثير من جرائم السلب والسطو واستولوا على أكثر من ٤ ملايين ريال بالرياض الإطاحة بـ9 مخالفين ارتكبوا الكثير من جرائم السلب والسطو واستولوا على أكثر من ٤ ملايين ريال بالرياض
شرطة الرياض: حوَّلوا الأموال بطرق غير مشروعة وسرقوا متاجر وترصدوا لعملاء البنوك

الإطاحة بـ9 مخالفين ارتكبوا الكثير من جرائم السلب والسطو واستولوا على أكثر من ٤ ملايين ريال بالرياض

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من الإطاحة بتسعة أشخاص، سبعة من الجنسية التشادية واثنين من الجنسية السودانية، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع؛ لتورطهم بارتكاب العديد من الجرائم، التي تنوعت بين سلب وسطو وسرقة المتاجر بكسر واجهاتها والاستيلاء على ما بخزائنها، وترصُّد لعملاء البنوك ومندوبي التحصيل التابعين للشركات، وتهديد ضحاياهم بالأسلحة البيضاء، وسلبهم، وانتحال صفة رجال الأمن، وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة.

وأفاد بأن مجموع ما استولوا عليه من أموال بلغ 4.120.370 ريالاً؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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