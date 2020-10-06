أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مختبر أمانة الجوف يواصل سحب عينات المحاصيل الواردة إلى سوق الخضار المركزي

Print
لضمان سلامتها قبل وصولها للمستهلك

مختبر أمانة الجوف يواصل سحب عينات المحاصيل الواردة إلى سوق الخضار المركزي

يواصل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف، سحب عينات مختلفة من الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.


وتعمل أمانة المنطقة على ضمان سلامة الأغذية قبل وصولها إلى المستهلك من خلال الجولات المستمرة التي ينفذها المختبر على المحلات وأسواق الخضار والمواد التموينية، ضمن جهود الأمانة المستمرة لضمان أمان وسلامة الأغذية التي يستهلكها المواطن والمقيم.


وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن المختبر المتنقل يواصل جولاته على مواقع سحب العينات في سوق الخضار المركزي والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها، وسحب عينات لفحصها في المختبر الثابت الذي يعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم من خلال أقسامه المختلفة.

مختبر أمانة الجوف يواصل سحب عينات المحاصيل الواردة إلى سوق الخضار المركزي

مختبر أمانة الجوف يواصل سحب عينات المحاصيل الواردة إلى سوق الخضار المركزي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية