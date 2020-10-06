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برئاسة المحافظ.. "محلي العارضة" يوصي بتحويل المستشفى القديم للنساء والولادة واستحداث كلية تقنية للبنات

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ناقش المشروعات المتعثرة والجاري تنفيذها في الجلسة الأولى لهذا العام

برئاسة المحافظ..

ترأس صباح اليوم محافظ العارضة، الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، جلسة المجلس المحلي الأولى لهذا العام ١٤٤٢هـ في ساحة الملك سلمان للاحتفالات.

وتفصيلاً، بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية للمحافظ، ثم استعرض جدول أعمال الجلسة الذي شمل المشروعات البلدية، ومشروعات الطرق، ومشروعات الصحة والكهرباء والمياه.

وجرى النقاش حول المشروعات المتعثرة، والمشروعات الجاري تنفيذها. واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية للمشروعات المتعثرة، وما جرى عليها من إجراءات وحلول.

وكان من أبرز التوصيات: تحويل فرع كلية تقنية العارضة إلى كلية مستقلة بالمحافظة، ومطالبة بإنشاء كلية تقنية للبنات، والمطالبة بتحويل مستشفى العارضة القديم إلى مستشفى للنساء والولادة بعد الانتهاء من ترميمه.

من جانبه، أكد رئيس بلدية العارضة أنه يتم تهيئة عدد من الملاعب الرياضية وفق الإمكانيات المتاحة، وتسليمها لرابطة الأحياء في مدة أقصاها شهران من تاريخ الجلسة؛ ليتمكن أبناء المحافظة من ممارسة هوايتهم عليها لحين ترسية مشاريع واعتماد ميزانية لها، وإنشائها، وعملها بشكل نموذجي. وكذلك تمت مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنشاء وحدة بيطرة للمحافظة، ومطالبة فرع وزارة النقل بسرعة العمل على معالجة وضع الطرق والمشاريع المتعثرة من خلال إعادة طرحها، والمطالبة بإنشاء مركز إمارة في جبل سلا، وتوجيه البلدية بسرعة معالجة وضع المتنزهات وصيانتها وتطويرها، وتخصيص وتهيئة مواقع ومنافذ بيع للأسر المنتجة وأصحاب النباتات العطرية بها.

وفي الختام، قدَّم محافظ العارضة شكره للجميع على ما يبذلونه من جهود، سائلاً الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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