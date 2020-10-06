"الجهني": موجة سيبيرية مبكرة مع بداية موسم الأمطار لهذا العام

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انخفاض درجات الحرارة دون 20 درجة على شمال المملكة ووسطها

أكد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، نهاية الصيف فلكياً لهذا العام 2020.

وقال" إنه "من المتوقع انخفاض درجات الحرارة خاصة ليلاً لتصل دون العشرين درجة في شمال البلاد ووسطها، وتعتدل نهاراً ولا تتجاوز الثلاثين درجة مع نهاية الأسبوع الحالي وتسجل المنخفضات الممطرة تقدماً كبيراً نحو شمال إفريقيا عابرة حوض البحر المتوسط لتصل إلى الجزيرة معلنة بداية موسم الأمطار والخيرات بمشيئة الله".

وأضاف "الجهني" أن "ظاهرة الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار توافق 23 سبتمبر الماضي، وهي الانطلاقة الفعلية لفصل الخريف، ويُصبح طول الليل أكبر من طول النهار في القسم الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر فرق الزمان تصاعدياً حتى يصبح الليل أطول ما يكون بداية الشتاء في ديسمبر".

ولفت إلى أننا الآن نعيش في فترة انتقالية تتغيّر فيها الأجواء ويزداد اضطرابها على العديد من الدول في القسم الشمالي من الكرة الأرضيّة، فنجدها تشتد على أوروبا بداية الخريف ثم تنتقل تدريجياً نحو المنطقة العربية، حيثُ يزداد تعمُق وتوغل الهواء البارد من الشمال نحو الجنوب مما يولّد حالات عدم استقرار جوي يبدأ على إثرها موسم الأمطار ويترافق معها انخفاض واضح في درجات الحرارة من مستوياتها العالية فوق الأربعين نحو مستويات أكثر اعتدالاً حول العشرين، وسوف تكون بداية الوسم بتاريخ 1442/2/29 هـ ومربعانية الشتاء 1442/4/20هـ هي بداية الشتاء وموجات البرد الفعلية.

وأبان "الجهني" أن فصل الخريف في مناطقنا العربية هو فصل انصراف الحرارة والانتقال للبرودة وتعود فيه الخيرات والأمطار على جزيرتنا العربية، تبدأ الخيرات من شمال المملكة وشمال غربها ثم تتعمق شيئاً فشيئاً حتى تصل للمناطق الداخلية وعند البحث والإمعان في المعطيات المتوقعة للفترة القادمة نجدها مبشرة نوعاً ما بفضل الله خاصة في ظل التوقعات الآنية التي تبشر بتقدم الهواء البارد الرطب من العروض العليا وأوروبا إلى البحر المتوسط والجزيرة العربية خلال أواخر الشهر الحالي.

واختتم "الجهني" حديثه بالقول: "تشهد هذه الأيام عادةً زيادة في وتيرة الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي نتيجةً لزيادة تقلُب درجات الحرارة وانتشار حبوب اللقاح في الأجواء، لذلك ينصح باتباع النصائح العامة المعروفة للتقليل من التعرض للإنفلونزا، خصوصاً للأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة".