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مبادرة معلمة بالقصيم تزرع الفرحة في نفوس طالباتها وتشجِّعهن على الدراسة عن بُعد

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مبادرة معلمة بالقصيم تزرع الفرحة في نفوس طالباتها وتشجِّعهن على الدراسة عن بُعد مبادرة معلمة بالقصيم تزرع الفرحة في نفوس طالباتها وتشجِّعهن على الدراسة عن بُعد
جهَّزت هدايا عينية وقامت بتوزيعها عليهن مباشرة وتوصيلها إلى منازلهن

مبادرة معلمة بالقصيم تزرع الفرحة في نفوس طالباتها وتشجِّعهن على الدراسة عن بُعد

‏ في مبادرة جميلة لتشجيع الطالبات، وإشعارهن بأنه لا فَرق بين التعليم عن بُعد والحضوري، قامت مشاعل السهلي، المُعلمة بمدرسة مجمع المدرج التعليمي في القصيم، بتحضير هدايا عينية لتشجيع طالباتها من الصفَّين الثاني والثالث الابتدائي، وتوزيعها عليهن مباشرة، وتوصيلها إلى منازلهن بمساعدة المرشدة الطلابية نورة، وبتوجيه من قائدة المدرسة البندري المضيان.

وتفصيلاً، أشارت "السهلي" إلى أن تجربة التعليم عن بُعد تجربة جميلة وجديدة على الطلاب والطالبات، وتقنية ممتازة؛ إذ سدَّت ثغرة كبيرة، كما أنها تُنمِّي مهارات الطفل في التعلم الإلكتروني، وعززت التواصل المجتمعي مع الأهل والطفل.

وأوضحت أن فكرة توزيع الهدايا من أجل تشجيع الطالبات، وجعلهن يدركن أنه لا فرق بين التعلم عن بُعد وحضوريًّا، ولزيادة فرصة المنافسة التعليمية بينهن.


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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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