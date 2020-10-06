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القيادة تهنئ رئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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القيادة تهنئ رئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية القيادة تهنئ رئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
عبر برقيتَيْن من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ رئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد ألكسندر دي كرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في مملكة بلجيكا.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية - عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة، عبّر فيها عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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