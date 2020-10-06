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على خلفية احتجاج النصر.. الاتحاد الإيراني يحيل أشخاصًا إلى التحقيق

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على خلفية احتجاج النصر.. الاتحاد الإيراني يحيل أشخاصًا إلى التحقيق على خلفية احتجاج النصر.. الاتحاد الإيراني يحيل أشخاصًا إلى التحقيق
بتهمة تمرير أخبار إلى الخصم

على خلفية احتجاج النصر.. الاتحاد الإيراني يحيل أشخاصًا إلى التحقيق

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، إحالة أشخاص لم يسمهم إلى لجنة الأخلاق في الاتحاد، وذلك بتهمة تمرير أخبار إلى نادي النصر السعودي حول احتجاجه على عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في مباراة نصف نهائي بدوري أبطال آسيا نهاية الأسبوع الماضي.

وتغلب بيرسبوليس الإيراني على النصر بركلات الترجيح 5-4، قبل أن تتقدم إدارة الأخير باحتجاج رسمي على مشاركة مجموعة من اللاعبين لا يحق لهم اللعب؛ كون النادي الإيراني لم يسدد مستحقات مدربه السابق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وأن تسجيلهم جاء خلال فترة المنع.

ونشر الاتحاد الإيراني على موقعه خبراً مقتضباً جاء فيه: فتحت لجنة الأخلاق في الاتحاد قضية نقل أخبار كاذبة من بعض المصادر الداخلية إلى نادي النصر السعودي، وهو ما يعتبر ضد المصالح الوطنية في كرة القدم، وتمت إحالتهم إلى اللجنة.

وأشار الاتحاد في موقعه إلى أن نادي بيرسبوليس الإيراني تلقى، اليوم الثلاثاء، خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يطلب الرد على شكوى نادي النصر في مهلة أقصاها يوم الخميس الثامن من أكتوبر الجاري.

ونشر حساب اتحاد الكرة في إيران صوراً لمسؤولي الاتحاد إلى جانب ممثلين عن نادي بيرسبوليس للتدقيق في أوراق تسجيل لاعبي الأخير.

وكانت إدارة النصر قدمت مذكرة احتجاج رسمية بسبب مشاركة لاعبين من نادي بيرسبوليس، تم تسجيلهم مع الفريق قبل أيام من دوري أبطال آسيا.

وأوضح النصر أن نادي بيرسبوليس صدر بحقه قرار من قبل لجنة فض المنازعات يمنعه من تسجيل اللاعبين.

وترى إدارة النصر أنه من حقها تقديم الشكوى، مع العلم أنها لا تأمل كثيرًا في الحصول على رد إيجابي، لكنها تعمل وفق القوانين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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