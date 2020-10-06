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"" مستعدّ لمناظرة "بايدن" الخميس

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"ترامب" مستعدّ لمناظرة "بايدن" الخميس "" مستعدّ لمناظرة "بايدن" الخميس
غداة اشتراط منافسه أن تكون آمنة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ، اليوم (الثلاثاء)، عن استعداده لمناظرة منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، الخميس المقبل.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": إنني أتطلّع إلى المناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي، ستكون رائعة!"، وفقا لـ"الحرة".

وبيّن المتحدث باسم حملة "ترامب" الانتخابية تيم مورتاه، أمس؛ أن "ترامب" ينوي المشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية أمام منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.

وكان المرشّح الديمقراطي للرئاسة "بايدن" قد أعلن أمس استعداده للمشاركة في المناظرة المقررة مع "ترمب"؛ إذ أكد خبراء الصحة أن ذلك سيكون آمنًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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