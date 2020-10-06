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الأسد يتحدث عن "اللجنة الدستورية" ويتهم تركيا بلعب دور فيها

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الأسد يتحدث عن "اللجنة الدستورية" ويتهم تركيا بلعب دور فيها الأسد يتحدث عن "اللجنة الدستورية" ويتهم تركيا بلعب دور فيها

جي بي سي نيوز :- تحدّث رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن لقاء اللجنة الدستورية في جنيف، متهما تركيا بلعب دور فيها.

الأسد وفي مقابلة مع قناة "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، قال إن وفد النظام لن يناقش القضايا المتعلقة باستقرار سوريا فقط.

وتابع بأن الطرف الآخر في هذه المفاوضات هو من اختيار التركية، وبالتالي فإن أنقرة وواشنطن غير مهتمتين بسير أعمال اللجنة الدستورية بصورة بناءة.

واتهم الأسد تركيا والولايات المتحدة، بالسعي لإضعاف سوريا، واستقرارها وسيادتها.

وتأتي تصريحات الأسد بعد أسبوعين من اجتماع ضم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشنين، ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، في جهود لحل الأزمة في سوريا.

وكان من المقرر أن تعقد اجتماعات للجنة الدستورية هذه الأيام، إلا أن ذلك لم يحصل بسبب الخلافات بين الأطراف المشاركة.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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