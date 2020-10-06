أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جوليانو" ينتقل إلى باشاكشهير التركي.. وليون الفرنسي يتعاقد مع " بلعمري"

Print
بعد مغادرة النصر والشباب نهاية الموسم

أعلن نادي ليون، المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري، جمال الدين بلعمري، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم واحد، قابل للتجديد.

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن أولمبيك ليون عن وصول المدافع الدولي الجزائري، الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2019، جمال الدين بالعمري".

وكان بلعمري، أنهى في سبتمبر الماضي، تعاقده بالتراضي مع فريقه السابق، نادي الشباب السعودي.

وسيلعب المدافع الدولي الجزائري، لأول مرة في مسيرته في الملاعب الأوروبية، بعد أربعة مواسم قضاها مع نادي الشباب، وقبلها مثل في الجزائر أندية حسين داي، وشبيبة القبائل، ووفاق سطيف.

وفي الجانب الآخر أعلن مجلس إدارة نادي باشاكشهير التركي، تعاقده مع البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب خط وسط فريق النصر السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح مسؤولو باشاكشهير في الحصول على توقيع جوليانو لمدة 3 سنوات، ليستمر في تعزيز القوة الهجومية للفريق التركي حتى عام 2023 المقبل.

ومن المنتظر أن يشارك جوليانو في مهمة صعبة مع فريق باشاكشهير في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث وقع النادي التركي في مجموعة تضم؛ لايبزيج الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية