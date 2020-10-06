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بمساعدة واشنطن.. الأفغانية و"طالبان" تتفقان على قواعد محادثات السلام

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بمساعدة واشنطن.. الحكومة الأفغانية و"طالبان" تتفقان على قواعد محادثات السلام بمساعدة واشنطن.. الأفغانية و"طالبان" تتفقان على قواعد محادثات السلام
تشمل 19 معياراً يتوجب الالتزام بها لعدم انهيار المفاوضات

بمساعدة واشنطن.. الحكومة الأفغانية و

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر رسمية اليوم (الثلاثاء)، أن مسؤولين من حركة طالبان وممثلين عن حكومة أفغانستان اتفقوا على مدونة سلوك تحدد القواعد الأساسية للمضي قدما في محادثات السلام.

وبينت المصادر أن الوفدين اتفقا أمس بمساعدة مسؤولين أمريكيين على 19 قاعدة تشكل مدونة سلوك سيتم الالتزام بها للحيلولة دون انهيار محادثات السلام.

وبدأت المفاوضات بين الأفغانية وحركة طالبان الشهر الماضي في العاصمة القطرية؛ بهدف إنهاء القتال الدائر في أفغانستان منذ عقود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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