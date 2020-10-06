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شبح عقوبات "إس 400" يهوي بالليرة التركية

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شبح عقوبات "إس 400" يهوي بالليرة التركية شبح عقوبات "إس 400" يهوي بالليرة التركية
فقدت 0.5% في آخر تراجع

شبح عقوبات

سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع، اليوم (الثلاثاء)، بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات، بعد أن نشرت وكالة بلومبرج أن أنقرة ستختبر قريبًا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.

وفقدت الليرة حوالي 0.5 في المئة؛ لتسجل 7.8 مقابل الدولار، وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، وفقاً لـ"رويترز".

ولوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ "إس-400"، التي اشترتها تركيا العام الماضي، لكنها لم تستخدمها حتى الآن.

وتصاعدت أيضاً مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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