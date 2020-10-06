أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

جابر : الاردن قادر على انتاج 10 ملايين كمامة و 20 الف واقي

Print
جابر : الاردن قادر على انتاج 10 ملايين كمامة و 20 الف واقي جابر : الاردن قادر على انتاج 10 ملايين كمامة و 20 الف واقي

جى بي سي نيوز  :- كشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان مخزون الاردن من الكمامات في بداية جائحة كورونا لا يتعدى مليون و4 مئة ألف كمامة . 

وبين في ايجاز صحفي اليوم الاحد حول آخر مستجدات كورونا :  أنّ الأردن اليوم قار على انتاج 5-10 مليون كمامة، كذلك "لم يكن لدينا واقيات للوجه، اليوم ينتج الأردن 20 ألف واقي، بعد أن كان لدينا 800 واقي فقط"، أما بخصوص ألبسة فرق التقصي (الأفرهول) فبيّن جابر أن الأردن كان لديه 1800 بدلة أما اليوم فينتج الآردن 10 آلاف بدلة ويصدر، مضيفاً "كذلك لم يكن لدينا نظارات واقية، أما الآن فلدينا في المستودعات 200 ألف واقي".

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأردن : الحظر الشامل ضروري لهذا السبب ...

الأردن : الحظر الشامل ضروري لهذا السبب ...

جنبلاط يهاجم "قوى الممانعة" بسبب ترسيم الحدود وكورونا

جنبلاط يهاجم "قوى الممانعة" بسبب ترسيم الحدود وكورونا

كورونا في لبنان "يدق ناقوس الخطر" بعد تضاعف الإصابات

كورونا في لبنان "يدق ناقوس الخطر" بعد تضاعف الإصابات

بالفيديو : إسرائيل تدحض تصريحات "حزب الله" وتكشف عن "منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة"

بالفيديو : إسرائيل تدحض تصريحات "حزب الله" وتكشف عن "منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة"

شبكة عيون الإخبارية