أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأولمبية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

Print

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

وقع رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس برنامج متحدون من خلال الرياضة ستيفن فوكس؛ مذكرة تفاهم بين الأولمبية السعودية وبرنامج "United Through Sports" لمدة عامين.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: إن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتطوير أسلوب الحياة النشط والرياضة، وتبادل المعلومات والموارد والوثائق الأكاديمية والمهنية، والمشاركة في الأحداث المختلفة التي يستضيفها الطرفان، وتنمية العلاقات العملية بينهما.

وأكد “الفيصل" أن توقيع المذكرة يأتي إيماناً بأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات المصالح المشتركة، وتطوير الرياضة وحركة تنمية الشباب محلياً وحول العالم، وتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة في المجتمع السعودي بما يسهم في دفع عجلة القطاع الرياضي نحو الأمام وفق رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أزمة قلبية".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

"أزمة قلبية".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

"أزمة قلبية في الفجر".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

"أزمة قلبية في الفجر".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

السعودية تحقق أفضل ترتيب لها في مؤتمر التنمية البريدية

السعودية تحقق أفضل ترتيب لها في مؤتمر التنمية البريدية

البوعينين لـ"سبق": 2021 عام التعافي من آثار "كورونا" الاقتصادية.. والسعودية الأقل تضررًا

البوعينين لـ"سبق": 2021 عام التعافي من آثار "كورونا" الاقتصادية.. والسعودية الأقل تضررًا

شبكة عيون الإخبارية