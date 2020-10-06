أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انعقاد الاجتماع الثالث لفريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة

Print
انعقاد الاجتماع الثالث لفريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة انعقاد الاجتماع الثالث لفريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة
بحث ترتيبات عقد ورشة عمل للإدارات في الأمانة العامة المعنية بالمسارات

انعقاد الاجتماع الثالث لفريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة

ترأس الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري "عبر الاتصال المرئي"، اليوم، الاجتماع الثالث لفريق استكمال متطلبات السوق الخليجية، بحضور أعضاء فريق العمل.

وناقش المجتمعون الجدول المعد لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، كذلك ترتيبات عقد ورشة عمل للإدارات في الأمانة العامة المعنية بمسارات السوق الخليجية المشتركة.

جاء ذلك ضمن خطة فريق عمل استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة للوقوف على المطلوب إنجازه خلال المرحلة القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية