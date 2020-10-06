"فهد بن سلطان" يبحث مع "الغامدي" تنفيذ مشروعات تبوك

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نوه بدعم واهتمام القيادة وجهود أمانة المنطقة

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على تقرير مفصل عن المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، أمين تبوك المهندس درويش علي الغامدي، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبد الله الحقباني.

وناقش أمير المنطقة خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، موجهًا بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.

ونوه إلى الجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيدًا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته أعرب المهندس "الغامدي" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام.