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إقبال قياسي.. 3.8 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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إقبال قياسي.. 3.8 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية إقبال قياسي.. 3.8 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
الاقتراع بالبريد شجع الكثيرين على المشاركة

إقبال قياسي.. 3.8 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

تكشف بيانات التصويت المبكر، عن تهافت الأمريكيين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، بوتيرة لم يسبق لها مثيل، مما يشير إلى إمكانية تسجيل إقبال قياسي في المنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقبل حلول موعد الانتخابات بأربعة أسابيع، كان أكثر من 3.8 مليون أمريكي قد أدلوا بالفعل بأصواتهم، وهو ما يتجاوز بكثير عدد من أدلوا بأصواتهم في مثل هذا الوقت قبل انتخابات عام 2016، الذي بلغ 75 ألفًا، وفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية، الذي يعمل على تجميع بيانات التصويت المبكر.

وبين مدير المشروع مايكل مكدونالد، أن مما ساهم في هذه الزيادة التوسع في التصويت عن طريق البريد، الذي يعتبر وسيلة آمنة للإدلاء بالأصوات في ظل تفشي جائحة ويشير إلى الحرص على حسم المواقف بشأن مستقبل "ترامب" السياسي.

وتوقع "مكدونالد" تحقيق إقبال قياسي يصل إلى نحو 150 مليوناً، أي ما يمثل 65 بالمئة من المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، وهي أعلى نسبة منذ 1908.

ويتقدم "بايدن" على "ترامب" في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، لكن الاستطلاعات في الولايات التي تشهد تنافسًا شديدًا تشير إلى تقارب أكبر بين نتائجهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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