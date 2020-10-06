"حركية" تحقق رغبة 1140 من ذوي الإعاقة عبر مساعدتهم على الإنجاب

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الجمعية تهدف خلال هذا البرنامج لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي

حققت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" حلم 1144 من ذوي الإعاقة من خلال مساعدتهم على الإنجاب، حيث يعاني المتزوجون والمتزوجات من ذوي الإعاقة من مشاكل وصعوبة في عملية الإخصاب.

وتسعى "حركية" لإتمام ونجاح تلك العمليات المعقدة من خلال وحدات وتقنيات المساعدة وأطفال الأنابيب والتلقيح المجهري، من خلال التعاون مع عدد من المراكز المتخصصة في هذا المجال، ومن ضمنها إبرام اتفاقية تعاون مع مدينة الملك فهد الطبية لعلاج 100 مستفيد ومستفيدة لعمليات الإنجاب.

وتهدف الجمعية من هذا البرنامج إلى تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي بين المتزوجين ذوي الإعاقة عند إنجابهم لأطفال أصحاء، وإدخال الفرحة والسرور والبهجة على نفوسهم، ومساعدة والديهم من ذوي الإعاقة.

ويعدّ برنامج "المساعدة على الإنجاب" أحد البرامج الاجتماعية بالجمعية، وضمن الأهداف التنموية لحركية، ويمثل المرحلة الثانية من مشروع تأمين الحياة السليمة لذوي الإعاقة، وفعّلت الجمعية هذا البرنامج من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات، وإبراز الجانب التثقيفي الصحي عن العقم والإنجاب والتلقيح الصناعي.

ودعت "حركية" الميسورين للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، ودعم مشروع "المساعدة على الإنجاب"، وذلك عبر حسابات الجمعية البنكية أو متجر حركية الإلكتروني https://store.harakia.org.sa .