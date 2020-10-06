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جامعة جدة تستعد لاختبارات الطلاب والطالبات حضورياً.. الأحد المقبل

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جامعة جدة تستعد لاختبارات الطلاب والطالبات حضورياً.. الأحد المقبل جامعة جدة تستعد لاختبارات الطلاب والطالبات حضورياً.. الأحد المقبل
من خلال توفير بيئة صحية آمنة لضمان عدم حدوث أي إصابات عدوى

جامعة جدة تستعد لاختبارات الطلاب والطالبات حضورياً.. الأحد المقبل

أكملت جامعة جدة كافة استعداداتها لبدء الاختبارات الحضورية للطلاب والطالبات في مقرات الجامعة الرئيسية وفروعها والتي تنطلق الأحد القادم .

وحددت عمادة القبول والتسجيل بمتابعة رئيس الجامعة د.عدنان الحميدان جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق هذه الإجراءات لضمان سير عملية الاختبارات الحضورية في بيئة صحية آمنة بكل يسر وسهولة وضمان عدم حدوث أي إصابات عدوى بين الطلاب والمنسوبين.

وتضمنت هذه الإجراءات تحديد أوقات للتعقيم بين فترات الاختبار ووضع نقاط فرز بصرية ومسارات متعددة بالإضافة إلى ضمان التباعد الاجتماعي وتقليل سعة القاعات إلى النصف.

وقامت عمادة القبول والتسجيل بتنظيم جداول الاختبارات الخاصة بطلاب وطالبات السنة التحضيرية بشكل مبتكر حيث يدخل الطالب على رابط الاختبارات الخاصة به وتظهر له جميع ما يتعلق بزمن ومكان الاختبار وتوفير خرائط تفاعلية يستخدمها الطالب لمعرفة مكان انعقاد الاختبار بالتحديد. بالإضافة إلى توزيع اختبارات كليات الجامعة على أسابيع مختلفة حتى تسير عمليات الاختبارات في ظل التباعد الاجتماعي.

وقد وجه عميد القبول والتسجيل د. عيسى السلمي شكره لرئيس الجامعة على دعمها لدائم ومتابعته بشكل مستمر لضمان عقد الاختبارات الحضورية بالجامعة بما يحقق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجه شكره لعمداء الكليات والعمادات والإدارات المساندة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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