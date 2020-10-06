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وفاة زوجة الشيخ سعد آل مريط

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وفاة زوجة الشيخ سعد آل مريط وفاة زوجة الشيخ سعد آل مريط

وفاة زوجة الشيخ سعد آل مريط

توفيت، اليوم الثلاثاء، زوجة الشيخ سعد آل مريط - رحمهما الله - أحد أعيان جماعة مشيع من قبيلة بني مغيد، بمنطقة عسير.

وجرى دفن الفقيدة والصلاة عليها اليوم، في مدينة أبها، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويتقبل العزاء بمنزل الابن الأكبر محمد بن سعد آل مريط، بحي القرى الجديد بجوار جامع الملك فهد بأبها، وعلى جواله (0505750583).

"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتعزية موصولة من المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الزميل الإعلامي أحمد الشايع، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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