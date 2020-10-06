تحديث بيانات 29 ألفًا من منسوبي المساجد في المملكة خلال يومين

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"الشؤون الإسلامية" تدعو للإسراع قبل نهاية الخميس المقبل

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تحديث ورفع بيانات 29285 من منسوبي المساجد "خطيب، إمام، مؤذن، خادم"، عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

جاء ذلك، في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال اليومين الماضيين، منذ بدء التحديث للبيانات، في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونيًا، مواكبة للتحول الرقمي 2020، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

كما يأتي إنفاذًا لتعميم صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية، موجه لجميع فروعها والإدارات المرتبطة بها بمناطق المملكة لمنسوبي المساجد، حدد خمسة أيام، بدأت الأحد الماضي، لرفع البيانات وتحديثها على البوابة الإلكترونية للوزارة حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين، بما في ذلك المكافآت المالية.

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حساباتها الرسمية، منسوبي المساجد بمختلف المناطق إلى سرعة رفع وتحديث بياناتهم وتحري الدقة في ذلك، قبل نهاية الخميس المقبل.

وأشارت إلى أنه حال دعت الحاجة إلى المساعدة فيمكن المستفيدون التواصل على الرقم الموحد 1933، أو التواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.