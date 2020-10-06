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حائل تسجل 19 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. اليوم

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حائل تسجل 19 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. اليوم حائل تسجل 19 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. اليوم
11 حالة تعافٍ ترفع الحصيلة إلى 6066 شخصًا

حائل تسجل 19 إصابة جديدة بـ

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 19 حالة إيجابية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ منها 11 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة بقعاء. في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة اليوم.

وشهدت المنطقة تسجيل 11 حالة تعافٍ جديدة، جميعها في مدينة حائل.

وبحسب إنفوجرافيك أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة بلغ 6432 حالة، وحالات التعافي 6066 حالة، والحالات النشطة 289 حالة، وحالات الوفاة 77 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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