أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8369.33 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8369.33 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8369.33 نقطة
بتداولات بلغت 11 مليار ريال لأكثر من 482 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 111.66 نقطة، ليقفل عند مستوى 8369.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 482 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 456 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ريدان، وأمانة للتأمين، والكثيري، وأبومعطي، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، والخليجية العامة، والبحري، والعالمية، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.75%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإسمنت الجوف، والإنماء، واتحاد الاتصالات، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، واتحاد الاتصالات، وأمانة للتأمين، ودار الأركان، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 7.09 نقاط ليقفل عند مستوى 14219.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 825 ألف سهم تقاسمتها 1751 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أزمة قلبية".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

"أزمة قلبية".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

"أزمة قلبية في الفجر".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

"أزمة قلبية في الفجر".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

السعودية تحقق أفضل ترتيب لها في مؤتمر التنمية البريدية

السعودية تحقق أفضل ترتيب لها في مؤتمر التنمية البريدية

البوعينين لـ"سبق": 2021 عام التعافي من آثار "كورونا" الاقتصادية.. والسعودية الأقل تضررًا

البوعينين لـ"سبق": 2021 عام التعافي من آثار "كورونا" الاقتصادية.. والسعودية الأقل تضررًا

شبكة عيون الإخبارية