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"الأمر بالمعروف" تباشر برامجها وفعالياتها لحملة "الصلاة نور" بالطائف

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"الأمر بالمعروف" تباشر برامجها وفعالياتها لحملة "الصلاة نور" بالطائف "الأمر بالمعروف" تباشر برامجها وفعالياتها لحملة "الصلاة نور" بالطائف
كثفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة بالأسواق والمجمعات التجارية والشوارع

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث كثفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

ونشرت الهيئة عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.

من جهة أخرى اطلع محافظ الطائف الأستاذ سعد الميموني على خطة العمل الميداني والتوعوي أثناء زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ مهدي آل صالح للمحافظة والذي أبدى سروره بها.

وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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