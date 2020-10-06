الكويت تسجل 676 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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4 حالات وفاة ترفع الحصيلة إلى 632 شخصًا

سجلت الكويت 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 108268 حالة، بينما سُجلت أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 632 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7457 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 630 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 100179 حالة.

فيروس كورونا الجديد