أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دون الألف حالة.. انخفاض حالات كورونا الحرجة بالمملكة يتواصل

Print
دون الألف حالة.. انخفاض حالات كورونا الحرجة بالمملكة يتواصل دون الألف حالة.. انخفاض حالات كورونا الحرجة بالمملكة يتواصل
"الصحة" أعلنت اليوم عن تعافي 557 حالة والإجمالي 322612

دون الألف حالة.. انخفاض حالات كورونا الحرجة بالمملكة يتواصل

أعلنت "الصحة"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (477) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (337243) حالة، من بينها (9708) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (932) حالة حرجة، كما تم تسجيل (557) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (322612) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (477) حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (4923) حالة، وذلك بإضافة (25) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (50785) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد،، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية