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جمعية "كفى": إقلاع 108 شباب عن التدخين في 6 محافظات بمكة

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جمعية

أعلنت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين بمنطقة مكة المكرمة، استفادة ١٠٨ شباب من أسبوع العلاج المجاني بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، عبر فروع الجمعية بـ"مكة وجدة والطائف والليث والقنفدة وبحرة".

وقال مدير عام "كفى" بالمنطقة، إبراهيم بن أحمد الحمدان، إن العلاج المجاني مكّن ١٠٨ مدخنين من الإقلاع عن السموم، مبينًا أن الجمعية وفرت لهؤلاء المستفيدين كل وسائل الإقلاع والتخلص من السموم بسرية تامة.

وأضاف أن الجمعية تعمل عبر فروعها بالمنطقة على مجابهة آفتي التدخين والمخدرات للحفاظ على أبناء وبنات الوطن وتوفير حياة صحية لهم بعيدة عن الإدمان والآفات.

ودعا "الحمدان"، جميع مواطني ومقيمي الوطن إلى عدم التردد في التوجه لعيادات الجمعية بمنطقة مكة، أو إلى أي جهة حكومية وخيرية لأجل تلقي العلاج، فالصحة أمانة ويجب المحافظة عليها من أجلك وأجل أسرتك ومحبيك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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