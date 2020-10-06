"الفيصل" يشهد توقيع مذكرات تعاون بين جامعتي أم القرى والطائف وشرطة مكة

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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة، اليوم، الثلاثاء، توقيع مذكرات تعاون بين جامعتي أم القرى والطائف وشرطة المنطقة.

وتهدف مذكرات التعاون التي وقعها رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، ورئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف عسيري، مع مدير شرطة المنطقة، اللواء عيد العتيبي، إلى تدريب واستقطاب الكفاءات لتطوير الأداء الأمني والخدمة الاجتماعية والتطوعية.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات في المختبرات الجنائية، وإدارات فحص الجرائم المعلوماتية، وشُعب الفحوص الفنية الجنائية للبصمات والتطبيقات، والمسارات الإلكترونية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف وتنفيذ برامج وأنشطة تدريبية وتعليمية وفنية وفق الأنظمة الأكاديمية المتبعة لدى الجامعتين.

كذلك تقديم الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والقانونية والأمنية، ودعم وتطوير الموارد البشرية بهدف تأهيلهم وصقل مهاراتهم وفق أحدث التقنيات الإدارية والفنية والأنظمة الأكاديمية المعتمدة