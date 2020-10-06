مرسوم أميري بفض دور انعقاد البرلمان الكويتي

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هل يصدر غدًا الأمر بتزكية ولي للعهد للبلاد؟

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه تسلم مرسوماً أميرياً بفضّ دور الانعقاد الحالي للمجلس يوم الخميس المقبل.

وقال "الغانم" بحسب وكالة "رويترز"، إنه سيدعو النواب لعقد جلستين خاصتين غداً الأربعاء، الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي توفي في الأسبوع الماضي، والثانية لاستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد.

وفيما يتعلق بولي العهد المقبل، أوضح "الغانم" أنه إذا وصله أمر أميري غداً بتزكية ولي للعهد، فسيدعو لجلسة خاصة الخميس للتصويت والموافقة على ولي العهد الذي يزكيه الأمير.

وأضاف أنه إذا لم يصله "فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد، وفقاً للإجراءات المتبعة للاجتماعات غير العادية بعد دور الانعقاد".