سوريا: في أعلى حصيلة خسائر بشرية منذ 6 أشهر… مقتل361 شخصا خلال أيلول

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- في أعلى حصيلة خسائر بشرية منذ 6 أشهر وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 361 شخصاً في سوريا خلال شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي، بينهم 82 مدنياً أغلبهم قتلوا بقصف أو تعذيب على يد قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وبانفجار ألغام وعبوات ناسفة، وباغتيالات متفرقة في مختلف المناطق السورية.

من جهة أخرى وتزامناً مع مواصلة قوات النظام السوري أمس الخميس قصفها على إدلب والأرياف المحيطة بها شمال غربي سوريا، سقطت طائرة استطلاع روسية بالقرب من محاور القتال مع قوات النظام في جبل الزاوية في ريف إدلب، وذلك في وقت تحدثت فيه موسكو عن إجراء القوات البحرية الروسية الخاصة مناورات استعراضية في ميناء طرطوس، بهدف تدريب قواتها على حماية القواعد العسكرية البحرية من أي هجمات محتملة.

ونقلت شبكة «Zvezda» التلفزيونية – التي تديرها وزارة الدفاع الروسية – أن قاعدة طرطوس من أكثر الموانئ أماناً في الشرق الأوسط، وهي مغطاة بأنظمة الدفاع المضادة للسفن والطائرات وتمتلك موقعا استراتيجيا ساعد القوات الروسية في عملياتها المسلحة في سوريا.

وكان لافتاً أمس أن القوات التركية سيّرت دورية منفردة على الطريق الدولي حلب – اللاذقية (M4) حسبما أفاد المتحدث باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» ناجي مصطفى. وهي المرة الثانية خلال شهر التي لا تشارك القوات الروسية في الدورية، ما يؤكد وجود خلافات حسب مراقبين ومحللين عسكريين.

وانطلقت الدورية من قرية الترنبة في ريف إدلب الشرقي الخاضعة لسيطرة النظام، باتجاه قرية عين الحور في ريف إدلب الغربي، وهي آخر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في تلك المنطقة. ولم يوضح مصطفى أسباب عدم مشاركة الروس في الدورية أمس.

تزامناً، دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية ضخمة لليوم الثاني على التوالي من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي.

وقالت مصادر متطابقة إن القوات التركية دفعت بثمانية أرتال عسكرية، يتألف كل منها من 10 آليات عسكرية.

المصدر : القدس العربي