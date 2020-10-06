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الأسد "سعيد" بالوجود الروسي في سوريا.. ويسرد "أهميته"

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الأسد "سعيد" بالوجود الروسي في سوريا.. ويسرد "أهميته" الأسد "سعيد" بالوجود الروسي في سوريا.. ويسرد "أهميته"

جي بي سي نيوز :- عبر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عن سعادته لاستمرار الوجود الروسي العسكري في سوريا، معددا ما اعتبر أنها النقاط التي تمثل أهمية ذلك.

جاء ذلك في مقابلة له مع قناة "زيفزدا" الروسية، مشيرا إلى أن "أهمية القواعد العسكرية الروسية" على أراضي بلاده، "تكمن في ضمان الأمن والاستقرار في سوريا ومحاربة الإرهاب العالمي"، وفق قوله.

وقال: "في سوريا اليوم نتعامل مع الإرهاب الدولي، وتقوم بمساعدتنا في تحقيق الأمن والاستقرار، ولكن بعد القضاء على الإرهاب، هناك دور آخر ستؤديه روسيا".

وأوضح أن موسكو ستقوم على الصعيد الدولي "بحثّ المجتمع الدولي والدول المختلفة على تطبيق القانون الدولي".

وأشار إلى أن "هناك خللا بين القوى في نظام العلاقات الدولية الحالي، ويجب على روسيا إعادة التوازن المفقود".

وأكد "سعادته" بالوجود العسكري الروسي في سوريا، قائلا: "الوجود العسكري الروسي يؤدي دورا كبير ومهمّا، ليس في سوريا فحسب، بل في العالم كله".

وقال: "إذا تخلى الغرب عن سياسته العدوانية المتمثلة باستخدام قوته العسكرية لخلق مشاكل في العالم، فربما لن تحتاج روسيا أيضا إلى مثل هذه السياسة، لكن العالم اليوم بحاجة إلى التوازن الذي ذكرته".

يشار إلى أن روسيا تدخلت لصالح نظام الأسد في سوريا ضد المعارضة السورية، التي اعتبرت ذلك "احتلالا من موسكو".

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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