أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

4151 حالة.. حصيلة يومية قياسية لإصابات "كورونا" في إيران

Print
4151 حالة.. حصيلة يومية قياسية لإصابات "كورونا" في إيران 4151 حالة.. حصيلة يومية قياسية لإصابات "كورونا" في إيران
تسجيل 227 وفاة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 27419 ضحية

4151 حالة.. حصيلة يومية قياسية لإصابات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد واصلت إيران لليوم الثاني تسجيل الأرقام القياسية للإصابات بـ"كورونا"، وأعلنت الوزارة تجاوز إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في البلاد، 479 ألفاً.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 27419، بعد تسجيل 227 وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية