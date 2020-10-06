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مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها وفاة تركي آل الشيخ

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مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها وفاة تركي آل الشيخ مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها وفاة تركي آل الشيخ
في واقعة متكررة تعتمد سياسة التلفيق والتزوير لتمرير أكاذيبهم بتصميم مشابه لموقع الصحيفة

مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار

نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "سبق" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن وفاة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.
وكان المستشار تركي آل الشيخ قد بدأ أمس في استكمال المرحلة الثانية من علاجه وفقًا للجدول الزمني المعد له من الأطباء المشرفين على حالته بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتؤكد "سبق" مجدداً عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.صحيفة سبق الإلكترونية انتحال شعار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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