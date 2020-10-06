أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصمم برنامج شهير مضاد للفيروسات في قبضة الشرطة الإسبانية

Print
مصمم برنامج شهير مضاد للفيروسات في قبضة الشرطة الإسبانية مصمم برنامج شهير مضاد للفيروسات في قبضة الشرطة الإسبانية
لائحة الاتهامات تشمل "التهرب الضريبي وعدم الإبلاغ عن إيراداته"

مصمم برنامج شهير مضاد للفيروسات في قبضة الشرطة الإسبانية

أعلن مصدر في الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن جون مكافي، مصمم أحد برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة، قد اعتقل في مطار برشلونة.

وذكر المصدر أن "مكافي" اعتقل يوم السبت، قبيل صعوده الطائرة المتجهة إلى إسطنبول، بجواز سفر بريطاني، مشيراً إلى أنه سيُنقل إلى مدريد، حيث يواجه إجراءات التسليم إلى الولايات المتحدة.


وكشف الادعاء الاتحادي الأمريكي، أمس الاثنين، عن لائحة اتهام لـ"مكافي" تشمل التهرب الضريبي وتعمد عدم الإبلاغ عن إيراداته.

جاء ذلك بعد فترة وجيزة من كشف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن أنها وجهت اتهامات مدنية لـ"مكافي "بأنه كسب أكثر من 23.1 مليون دولار من تعويضات، لم يكشف عنها لدائرة الضرائب، عن توصيات خاطئة ومضللة بشأن العملات المشفرة.

وادعى أنه كسب ملايين الدولارات من الترويج لعملات مشفرة، ومن خلال أعمال استشارية وبيع حقوق قصة حياته لفيلم تسجيلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية