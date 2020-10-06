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"تراحم" توقّع مذكرة تعاون لتوظيف أبناء السجناء والمفرج عنهم

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تماشياً مع رؤية 2030 لتخفيض معدل البطالة بالمملكة إلى 7%

تحت رعاية وكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" ممثلة بالأمين العام تركي البطي، مذكرة تعاون مع شركة "ماكسيموس الخليج" ويمثلها علي الحماد مدير عام أصحاب العمل.

وتنص المذكرة على التعاون في مجال التوظيف والتدريب لأسر السجناء والمفرج عنهم، لتقوم "تراحم" بموجبها بدعم "ماكسيموس الخليج" بالمستفيدين المشمولين بالضمان الاجتماعي وتوفير قاعات تدريبية لفريق عمل الشركة بمناطق المملكة المختلفة، للمساهمة في توظيف أبناء أسر السجناء والمُفرج عنهم، فضلاً عن تقديم خدمات التدريب والتأهيل اللازمة، للحصول على فرصة عمل مناسبة.

وستتولى الشركة تقديم الخدمات والتدريب والتوظيف لمستفيدي "تراحم" مشمولي الضمان الاجتماعي ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية وحصر الوظائف الشاغرة بشركات التوظيف، وتقديم خدمات تنسيق وإقامة المقابلات الوظيفية للشركات التي لديها شواغر وظيفية، إضافة لعدد من المهام الأخرى.

من جانبه، أشار الأمين العام لـ"تراحم" تركي البطي إلى أن المذكرة أتت تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات استراتيجية "تراحم" لتوظيف وتدريب أسر السجناء والمفرج عنهم، تماشياً مع رؤية 2030 التي تستهدف تخفيض معدل البطالة إلى نسبة 7% على مستوى المملكة وتحقيق رفع نسبة مدخولات الأسر من 6% إلى 10%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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