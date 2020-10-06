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الخطوط : الوكيل السياحي مسؤول عن إعادة قيمة تذاكر الطيران

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الخطوط السعودية: الوكيل السياحي مسؤول عن إعادة قيمة تذاكر الطيران الخطوط : الوكيل السياحي مسؤول عن إعادة قيمة تذاكر الطيران
تذاكر سفر مدتها عام

الخطوط السعودية: الوكيل السياحي مسؤول عن إعادة قيمة تذاكر الطيران

كشفت الخطوط عن الطريقة التي يمكن بها إعادة واسترجاع قيمة التذاكر الملغاة أو المؤجلة والصادرة عن طريق شركة سياحة وحجز تذاكر طيران أو مؤسسة سياحية أو وكيل سياحي.

وعبر منصة تويتر، كشفت الخطوط، الإجراءات التي يمكن للمسافر اتخاذها في حالة عدم استخدام التذكرة لمدة سنة من تاريخ الحجز، وردت الخطوط السعودية بأنه لا يمكن تغيير أو استرجاع التذاكر الصادرة عبر وكيل سفر وسياحة؛ وإنما فقط التذاكر التي تم إصدارها من طرف الخطوط نفسها، وطلبت الخطوط التواصل مع وكيل السفر الخاص ليتمكن المسافر من الاسترجاع.الخطوط السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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