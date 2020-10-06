أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إغاثي الملك سلمان" يسلم المساعدات الطبية المقدمة من المملكة لبنغلاديش

Print
وفقًا لتوجيهات القيادة بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال الجائحة

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة دكا، المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية لجمهورية بنغلاديش لمكافحة المستجد.

وقام بتسليم المساعدات، نيابة عن المركز، القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية في بنغلاديش يحيى بن عبدالرحمن القرني في العاصمة دكا، تسلمها وكيل وزارة الخارجية البنغلاديشية الإضافي لشؤون "كوفيد-19" الدكتور خليل الرحمن.

وحضر التسليم مدير عام إدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية البنجلاديشية، برهان الدين، ومن الجانب السعودي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية بالسفارة، أحمد بن حسن الحمدي، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، عبدالفتاح الغربي.

وشملت المساعدات التي تم تسليمها ما يقارب نصف مليون قطعة من المستلزمات الطبية المتنوعة، تضمنت 200 ألف قطعة من كمامات N95، و200 ألف قطعة من الكمامات الطبية، و15 ألف قطعة من المعاطف الطبية الواقية، و65 ألف قطعة من العباءات الواقية أو ثوب الجراحة، و15.550 قطعة من قفازات النتريل.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

"أزمة قلبية".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

"أزمة قلبية".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

"أزمة قلبية في الفجر".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

"أزمة قلبية في الفجر".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية