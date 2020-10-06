ماذا نعرف عن جائزة نوبل للفيزياء التي مُنحت لـ"مكتشفي الثقب الأسود"؟

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، الثلاثاء فوز العلماء البريطاني روجر بنروز، والألماني راينهارد جينتسل، والأمريكية أندريا جيز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020.

وأوضحت اللجنة أن العلماء الثلاثة استحقوا الجائزة لاكتشافهم أن تشكيل الثقب الأسود يمثل "تنبؤًا قويًا لنظرية النسبية العامة". وحصل بنروز، الذي اكتشف أن "تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة"، على نصف الجائزة. بينما اقتسم العالمان الآخران اللذين اكتشفا "جسمًا مُدمجًا فائق الضخامة في وسط مجرّتنا"، النصف الآخر.

و"الثقوب السوداء" هي مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها.

والعام الماضي، حصدها كلٍ من الكندي الأمريكي جيمس بيبلز، والسويسريين ميشيل مايور وديدييه كويلوز؛ تقديرًا لإسهاماتهم في فهم تطور العالم وموضع الأرض بالنسبة للكون، حسبما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم.

وهذه الجائزة الثانية التي يُعلن عنها في أسبوع الإعلان عن الجوائز السنوية لنوبل؛ إذ أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، أمس الاثنين، فوز العلماء الأمريكي هارفي أولتر، والبريطاني مايكل هيوتون، والأمريكي تشارلز رايس بجائزة نوبل للطب لعام 2020 لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وتبلغ قيمة كل جائزة لنوبل هذا العام 10 ملايين كرونه (1.1 مليون دولار) بعدما كانت 9 ملايين في السنوات الماضية. وفيما يلي أبرز الحقائق عن الجائزة، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لجوائز نوبل.

عدد جوائز نوبل في الفيزياء:

مُنِحت 114 جائزة نوبل في الفيزياء منذ عام 1901 وحتى عام 2020.

لم تُمنح في 6 مناسبات في أعوام: 1916، 1931، 1934، 1940، 1941، 1942، فيما مُنِحت جوائز نوبل قليلة خلال الحربين العالميّتين الأولى والثانيّة.

وحول السبب وراء عدم منح جوائز في تلك الفترات على وجه التحديد، أوضحت المؤسّسة: "إذا لم يكُن أحد الأعمال المُرشّحة للحصول على جائزة نوبل،على قدر الأهميّة المنصوص عليها في الفصل الأول من بنود المؤسّسة، يتم التحفظ على القيمة الماليّة للجائزة حتى العام التالي. وإذا لم تتمكن المؤسسة من منح الجائزة،فإن قيمتها المالية تذهب مباشرة إلى الصندوق المالي للمؤسسة".

جوائز نوبل "المُشتركة وغير المُشتركة" في الفيزياء:

- 47 جائزة ذهبت لشخص واحد فقط.

- 32 جائزة تم منحها مُناصفة بين شخصين.

- 33 جائزة تم تقاسُمها بين ثلاثة أشخاص.

بحسب المؤسسة، "يُمكن توزيع قيمة الجائزة بالتساوي بين شخصين أو ثلاثة أشخاص إذا كان كل منهم يستحق الجائزة. لكن لا يجوز بأي حال تقسيم مبلغ الجائزة بين أكثر من ثلاثة أشخاص".

عدد الحائزين على الجائزة:

حصد 209 أشخاص على نوبل في الفيزياء في الفترة ما بين عاميّ 1901 و2018، حيث حاز عليها الفيزيائي الأمريكي جون باردين مرتين.

متوسّط عُمر الحائزين على الجائزة:

بلغ متوسّط عمر الحائزين على نوبل في الفيزياء في الفترة بين عاميّ 1901 و2015: 58 عامًا.

أصغر الحائزين على الجائزة:

أصغر شخص حاز على جائزة نوبل في الفيزياء كان عالم الفيزياء الأسترالي ويليام لورنس براج، الذي تقاسم الجائزة مع والده في عام 1915، وكان في الـ25 من عُمره حينها.

أكبر الحائزين على الجائزة:

أكبر شخص حاز على نوبل في الفيزياء كان العالِم الأمريكي آرثر أشكين العام الماضي وهو بعُمر الـ96.

نساء حائزات على الجائزة:

حازت 3 سيدات من أصل 209 أشخاص على الجائزة منذ عام 1901، وبينهن عالِمة الفيزياء والكيمياء البولندية ماري كوري التي نالت الجائزة مرتين، إحداهما في الفيزياء عام 1903، والأخرى في الكيمياء عام 1911.

جوائز نوبل في الفيزياء الممنوحة لأشخاص بعد وفاتهم:

لم تُمنح نوبل في الفيزياء لأشخاص بعد وفاتهم منذ عام 1947.

ووفق نظام المؤسسة المانحة لجوائز نوبل "لا يُمكن منح الجائزة بعد وفاة الفائزين بها إلا إذا حدثت الوفاة بعد الإعلان عن الجائزة".

ولم تُمنح جائزة نوبل لأشخاص بعد وفاتهم إلا مرتين: مُنحت نوبل للسلام في عام 1961 إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة داغ همرشولد، ونوبل للاقتصاد في عام 1931 إلى الشاعر السويدي إريك أكسل كارلفلت.

شكل الجائزة:

صمّم النحات السويدي إريك ليندبرج ميدالية نوبل للفيزياء لتُجسد الطبيعة، على شكل ألهة تُشبه إيزيس، تنبثق من السحاب وتمسك بين زراعيها بقناع أو حجاب يغطي وجهها البارد المتقشف (الصارم) الذي تبدو عليه عبقرية العلم.

قيمة الجائزة:

ترك الفريد نوبل معظم ممتلكاته والتي كانت تقدر بأكثر من 31 مليون كرونة سويدية (ما يقارب اليوم حوالي 1702 مليون كرونة سويدية) ليتم تحويلها واستثمارها في الأوراق والسندات المالية الآمنة.

وكان مُقررًا توزيع الدخل من الاستثمارات سنويًا في صورة جوائز للأشخاص الذين يمنحون البشرية فائدة أكبر من كل عام. وقُدِرت جائزة نوبل لعام 2018 بمبلغ 9 ملايين كرونة سويدية لكل من يحصل علي الجائزة كاملة.

ويحصل الفائزون على الجوائز في احتفالات بستوكهولم وأوسلو في 10 ديسمبر، وهي الذكرى السنوية لوفاة نوبل في عام 1896.