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علاء مبارك يتحدث عن والده في أول ذكرى حرب أكتوبر بعد رحيله

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وشارك علاء مبارك مقطعا مصورا من كلمة ألقاها والده في أحد احتفالات حرب أكتوبر، وغرد معها:

"الراحلون وإن طال الغيابُ بهِم باقون في القلب ما غابوا ولا رحلوا... اللهم اغفر لوالدي وارحمه واعف عنه واجعله من أهل الجنة يارب".

وتابع: "تحية تقدير واحترام لقواتنا المسلحة ولكل شهداء الوطن في ذكرى انتصارات أكتوبر، حفظ الله من كل سوء".

​وشيعت مصر في شهر فبراير في جنازة عسكرية بالقاهرة، جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي توفي عن عمر ناهز الـ92 عاما.

© REUTERS / POOL New

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح ، مشيعي الجنازة التي شهدتها ضاحية، شرقي القاهرة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.

وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه على إثر احتجاجات شعبية عام 2011. وأمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، وفي مستشفيات عسكرية، قبل إطلاق سراحه عام 2017.

توفي الرئيس المصري الأسبق في غرفة للرعاية المركزة، بعد أسابيع على خضوعه لعملية جراحية.

ونعت الرئاسة المصرية والقوات المسلحة مبارك باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973، التي كان خلالها قائدا للقوات الجوية. وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام 3 أيام.

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