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"اللغات والترجمة" برئاسة الحرمين تكثّف جهود توجيه وإرشاد المعتمرين

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"اللغات والترجمة" برئاسة الحرمين تكثّف جهود توجيه وإرشاد المعتمرين "اللغات والترجمة" برئاسة الحرمين تكثّف جهود توجيه وإرشاد المعتمرين
باختلاف فئاتهم وطبقاتهم ولغاتهم.. وفقاً لتوجيهات الرئيس العام

تكثّف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة، على مدار الساعة أعمال توجيه ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام بعديد من اللغات العالمية، وذلك بالتزامن العودة التدريجية للزوار والمعتمرين.

وأكّد مدير الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري المسعودي، جاهزية الإدارة ومنسوبيها لخدمة الوافدين إلى المسجد الحرام خلال أداء النُسك ومساعدتهم وتوجيههم بعديد من اللغات العالمية، وذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الهادفة إلى استفادة المسلمين كافة من مشاريع الترجمة التي توفرها الرئاسة لخدمتهم داخل وخارج الحرمين الشريفين باختلاف فئاتهم وطبقاتهم ولغاتهم.

يُذكر أن الإدارة العامة للغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين، تقدم خدماتها بعديد من اللغات، منها: "الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا، والإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلاندية، والأوزبكية والأردية"، كما توفر الإدارة عديداً من البرامج الخادمة للزوار والعمّار والحجاج في الحرمين الشريفين والمسلمين كافة في أنحاء العالم.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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